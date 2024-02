Un Diable Rouge et ancien d'Anderlecht en direction de la Premier League

L'aventure française de Matz Sels serait-elle proche de sa fin avec à la clé un retour en Angleterre ? L'ancien gardien du Sporting d'Anderlecht semble en tout cas intéressé un club de Premier League.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Nottingham Forest aurait soumis une offre estimée entre six et sept millions d'euros pour le gardien de Strasbourg.

Le club de Premier League, en bataille pour le maintien, a besoin de trouver un nouveau gardien et aurait donc choisi le Diable Rouge qui, entre 2016 et 2017, a connu l'Anglettere mais plutôt la Championship lors de son passage à Newcastle (14 matchs).

🚨🌳 Nottingham Forest submit official proposal for Matz Sels — around €6/7m for experienced goalkeeper at Strasbourg.#NFFC keep working to find new GK on Deadline Day, next priority after Reyna and Ribeiro deals. pic.twitter.com/CC7MREbZ21