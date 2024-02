Hein Vanhaezebrouck répond à Brian Riemer : "C'est lui qui joue à des petits jeux, pas moi"

Brian Riemer et Hein Vanhaezebrouck aiment s'envoyer des piques. La preuve avec la réponse du second aux récentes déclarations du premier.

Avant le match contre La Gantoise, le coach d'Anderlecht Brian Riemer est revenu sur ses prises de bec avec Hein Vanhaezebrouck. Le Danois en a profité pour sévèrement tacler Genk pour sa volonté de rejouer la rencontre de décembre dernier, mais aussi pour tenter de décrypter le comportement de son homologue.

"Il joue aussi à un jeu. Il veut que je réagisse. Tout cela fait partie du jeu", avait notamment déclaré Riemer. “Il devrait s’entendre parler. C’est souvent lui qui joue un jeu. Mon but n’est pas de jouer à ce petit jeu avec lui. Un exemple : après le match aller, je l’ai félicité sur le terrain."

Hein Vanhaezebrouck répond aux piques de Brian Riemer avant Anderlecht - La Gantoise

"Il m’a d’abord remercié et est ensuite devenu fou de rage. 'Qu’est-ce que tu veux dire avec tes félicitations ?' Il pensait que ma remarque était dénigrante. Non. Il avait arraché un point contre le cours du jeu. Donc, je le félicitais pour le point. Il a continué à la conférence de presse. Et là, évidemment, j’ai répliqué", a répliqué Vanhaezebrouck en conférence de presse - selon des propos relayés par la Dernière Heure.

Le coach gantois était surpris lorsque Riemer l'avait complimenté - ce dernier avait expliqué avoir "beaucoup de respect" pour lui. “Il a dit ça ? Remerciez-le de ma part. Je le lui dirai aussi dimanche. En fait, je suis ami avec tous mes collègues entraîneurs. Sauf avec un, qui ne veut plus me serrer la main (Ricardo Sa Pinto). Mais lui, je ne le rencontre pas très souvent. C’est vrai que Riemer a une fois oublié de me serrer la main. C’était une coïncidence. Les coïncidences existent bel et bien.”