Brian Riemer s'exprime sur sa "relation tendue" avec Hein Vanhaezebrouck : "Je le préfère aux gens qui veulent rejouer un match..."

Ce dimanche, le RSC Anderlecht affronte La Gantoise. Un duel très attendu entre deux équipes aux envies de titre en fin de saison, mais aussi entre deux hommes : Brian Riemer et Hein Vanhaezebrouck.

Brian Riemer et Hein Vanhaezebrouck ne se sont affrontés qu'à deux reprises. Pourtant, l'ambiance entre les deux entraîneurs a toujours été assez tendue.

En novembre dernier, le Danois et le Belge s'étaient empoignés sur le bord du terrain de la Ghelamco Arena. Séparés par l'arbitre de la rencontre, ils avaient continué à se chamailler - plutôt gentiment - en conférence de presse. "Il n'a pas peur de moi, c'est rare", avait ironisé Vanhaezebrouck.

Brian Riemer revient sur sa rivalité avec Hein Vanhaezebrouck

A quelques jours de la nouvelle rencontre entre les deux hommes, nous avons questionné Riemer quant à sa rivalité avec Vanhaezebrouck et l'épisode de novembre dernier. "Nous voulions tous les deux gagner. Écoutez, je suis encore assez nouveau dans le football belge. Mais je me rends déjà compte qu'il a un caractère particulier", sourit-il. "Nous avons besoin de gens comme ça et j'ai beaucoup de respect pour lui."

© photonews

Riemer n'a pas encore réussi à battre le Gantois. En deux matchs, il a perdu une fois et fait une fois match nul. "Il rend toujours les choses très difficiles contre son équipe. C'est mon premier match contre Gand au Lotto Park. C'est l'une des rares choses que je n'ai pas encore vécues et j'ai hâte d'y être", a continué le coach du RSCA.

Hein joue aussi à un jeu

La précédente rencontre entre les deux hommes en conférence de presse était certes animée, mais sans que certaines limites ne soient dépassées. "Il joue aussi à un jeu. Il veut que je réagisse. Tout cela fait partie du jeu", a expliqué Riemer, sourire en coin, avant de provoquer l'hilarité générale. "Je préfère ça aux gens qui veulent rejouer les matchs ! Non, ça ne me pose aucun problème."