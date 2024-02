Retour dans la zone rouge pour Charleroi qui ne confirme pas après Eupen

Le Sporting Charleroi avait bien entamé sa semaine de la peur en battant l'AS Eupen, mais n'a pas enchaîné. Les Zèbres se sont inclinés au KV Courtrai.

Mehdi Bayat avait donné l'objectif d'un 4/6 afin de rester "en vie" : la victoire face à l'AS Eupen avait bien lancé cette semaine de la peur contre deux autres candidats à la relégation. Mais le KV Courtrai est en grande forme et l'a encore confirmé. Les Kerels, qui avaient pris un point spectaculaire à Bruges, ont cette fois pris les 3 points contre Charleroi.

Avec notamment un nouveau venu Jérémy Petris très entreprenant au back droit, le Sporting ne déméritait pas en début de match. Charleroi prend initialement le contrôle, mais manque de maîtrise technique et Courtrai reviendra dans le coup ; Abdelkahar Kadri notamment, s'offre quelques récitals. Il sert Davies, qui crochète joliment et surprend Patron d'une frappe sèche avant la pause (45e, 1-0).

La seconde période devient plus brouillonne, le jeu se tend et Charleroi en émerge plus dangereux ; Benbouali, cependant, se troue (73e). Le KV Courtrai, solidaire, tiendra bon, jusqu'au coup de sifflet final libérateur. Depuis l'arrivée de Freyr Alexandersson, le KVK est invaincu, et paraît avoir totalement changé sa dynamique. Charleroi, de son côté, rechute : c'est de nouveau la zone rouge...