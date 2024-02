Grosse frustration du côté du RWDM : "On ne devait pas perdre face au Standard"

Face au Standard, le RWDM a montré un mieux mais encore beaucoup de lacunes. Avec la réception de l'Antwerp, Mamadou Sarr espère que les joueurs vont se battre.

Le RWDM pourra se mordre les doigts encore une fois après avoir encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre. Cependant, ce dernier n'aura fait perdre que deux points et non trois comme ça a déjà été le cas cette saison.

"On se devait gagner pour recoller au Standard et quand on regarde la physionomie du match, c'est encore plus frustrant. On est mené, on arrive à revenir et à prendre l'avantage et après ça... On ne peut pas se permettre d'encaisser ce but. C'est un manque de concentration et on le paye cash", a confié un Mamadou Sarr visiblement frustré avec ce partage.

Un enchaînement de matchs avec l'Union puis le Standard et peu de repos : "Je pense qu'on n'a pas pu proposer notre meilleur jeu car on accumule la fatigue avec seulement deux jours de repos entre chaque match. Mais au niveau des valeurs, on s'est retrouvé et c'est ce qu'on voulait".

Compte tenu du match, le RWDM, qui a été mené dans un premier temps, ne pouvait cependant pas se permettre de perdre cette rencontre face à un concurrent direct au maintien : "On n'a pas perdu mais ce n'est pas ce qu'on voulait. On a cherché la victoire mais il faut passer au match de la semaine prochaine. Ca va être compliqué mais on va se battre".