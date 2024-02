L'arme secrète d'Anderlecht : la surprenante réalité derrière le but refusé à La Gantoise

La phase de l'accrochage entre Kristian Arnstad et Ismael Kandouss fait beaucoup parler d'elle. Hein Vanhaezebrouck a même parlé d'un placage de rugby sur son joueur. Certains ont trouvé bizarre qu'Arnstad ne défende qu'en regardant l'homme.

Et pourtant, c'est ainsi qu'Anderlecht défend lors de toutes les phases arrêtées - corners y compris. Et cela leur réussit bien. Les Mauves sont dans le top 5 des meilleures défenses du championnat.

Bien mieux encore : Anderlecht est la meilleure défense d'Europe sur les coups de pied de coin. Cette information vient du site Totalfootballanalasys.com, qui a conclu cela des données récoltées. Statistique incroyable : depuis l'arrivée de Brian Riemer, Anderlecht n'a encaisssé que...3 buts sur corner !

Cette saison, Anderlecht a déjà encaissé sur coup franc, mais pas encore sur corner. Personne ne fait mieux en Europe ! Grâce à une manière de défendre hybride, mi-en zone, mi-sur l'homme. Comme le montre cette image, chaque phase arrêtée est défendue de la même manière.

© totalfootballanalysis.com

La technique de défense infaillible du RSC Anderlecht

Elle se résume ainsi : cinq joueurs défendant en zone, un joueur au bord du rectangle, et les autres défendant individuellement. Un défenseur se trouve toujours au premier poteau et a pour mission de dégager tous les centres arrivant dans cette zone. L'un des cinq défenseurs de zone peut également quitter la surface si l'adversaire décide de jouer le corner court.

Face à La Gantoise, Arnstad ne s'est pas occupé du ballon dans un premier temps. Son rôle était d'empêcher Kandouss de sortir de son marquage et de recevoir le ballon. En d'autres termes, il n'a fait qu'appliquer les consignes. Cela explique pourquoi Riemer est allé le féliciter au coup de sifflet final.

Riemer veut à tout prix éviter que les joueurs ne se dirigent vers le deuxième poteau. Or, Debast et Vertonghen - les deux plus grands - sont alignés en première zone. Cette tâche est alors confiée aux joueurs plus petits.

Une technique certes dangereuse car elle crée des duels dans le rectangle et donc peut amener des fautes contre Anderlecht. En attendant, même si le Département d'arbitrage a considéré que le RSCA aurait normalement dû encaisser son premier but sur corner sous Riemer, elle permet à Anderlecht d'être une forteresse infranchissable sur phases arrêtées.