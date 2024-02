Un talent du RSCA signe son premier contrat professionnel

Amine Mahroug n'aura 16 ans que le 25 avril prochain. Formé au RSC Anderlecht depuis ses 8 ans après avoir fait ses débuts à Ganshoren, ce jeune arrière gauche vient de signer son tout premier contrat professionnel, a annoncé le club.

Cette saison, Mahroug joue en U16, mais il a déjà eu l'occasion d'intégrer le noyau du RSCA Futures en match amical, en janvier dernier. "Vista, percussion et technique sont les qualités souvent évoquées pour définir Amine par les coachs de la RSCA Belfius Academy", lit-on dans le communiqué du Sporting. Mahroug est également international belge U15.

