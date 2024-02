L'Union dans les traces dans l'Antwerp ? Premier moment de vérité, ce mercredi !

Le Club de Bruges est en excellente forme (malgré sa défaite à l'Antwerp) au moment d'affronter l'Union, très solide leader du championnat, en demi-finale aller de Coupe de Belgique. Comme le matricule 1 la saison dernière, les Unionistes peuvent viser le doublé, et sont donc face à un tournant.

Sur la pelouse du Jan Breydel, rien ne sera simple. La mayonnaise a commencé à prendre sous les ordres de Ronny Deila et les Blauw & Zwart sont revenus à la troisième place, dans le sillage du Sporting d'Anderlecht.

Cette manche aller sera déjà décisive pour la RUSG. Cameron Puertas ne voulait pas choisir entre le championnat et la Coupe, c'est le moment de le prouver. "Nous sommes actuellement premiers du championnat et en demi-finale de la coupe. Pourquoi ne pourrions-nous pas gagner les deux ?"

