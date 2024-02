Marc Overmars peut-il reprendre son rôle à l'Antwerp après ses comportements inappropriés à l'Ajax ? Le verdict est tombé !

Suspendu à l'international par la FIFA après ses comportements inappropriés envers des femmes lors de son passage à l'Ajax Amsterdam, Marc Overmars a fait appel. Le verdict est tombé, et la suspension d'un an reste de mise.

Suspendu de toute activité liée au football pendant une durée d'un an suite à ses comportements inappropriés envers des femmes lors de son passage à l'Ajax Amsterdam, Marc Overmars a fait appel de la décision.

L'Antwerp, qui perdait son directeur sportif et réel chef d'orchestre, espérait passer entre les gouttes et retrouver la suspension initiale, celle d'un Marc Overmars suspendu uniquement aux Pays-Bas et donc disponible pour le Great Old.

L'appel de Marc Overmars rejeté

Mais, le verdict final est tombé, et il est sans appel. La suspension de Marc Overmars à l'international est bel et bien maintenue, a confirmé son porte-parole Frank Neervoort à l'agence de presse néerlandaise ANP mercredi.

Ce n'est donc pas avant le mois de janvier 2025 que le champion en titre retrouvera le Néerlandais. Un coup dur, qui pourrait se ressentir lors des deux mercatos que va manquer Overmars.