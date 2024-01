Marc Overmars, écarté de ses fonctions par une décision de justice, ne va pas se laisser faire

Suspendu initialement aux Pays-Bas, Marc Overmars est désormais suspendu à l'international par une décision de la FIFA. En cause, des accusations de harcèlement sexuel qui lui avaient coûté son poste à l'Ajax.

Marc Overmars (50 ans) est désormais interdit de toute activité au sein du monde du football par une décision de la FIFA, qui a suspendu l'ancien directeur sportif de l'Ajax Amsterdam pour un an. L'Antwerp, qui espérait passer entre les gouttes, est donc privé de son "chef d'orchestre".

Après une banderole qui a fait jaser ce dimanche à la suite de la victoire anversoise (lire ici), le cas Overmars n'est pas terminé. L'ex-international néerlandais va en effet faire appel de cette décision, que son porte-parole Frank Neervoort décrit comme "disproportionnée". Overmars avait été accusé et jugé coupable d'avoir envoyé des messages déplacés et à caractère sexuel à des collaboratrices alors qu'il était directeur sportif de l'Ajax Amsterdam.

Après sa démission en février 2022, Overmars, qui avait reconnu les faits et dit qu'il avait "honte de ses actes", n'est pas resté sans emploi longtemps. Deux mois plus tard, il s'engageait à l'Antwerp, avec le succès que l'on connaît. Les qualités de dirigeant sportif d'Overmars sont en effet indéniables. Ce serait donc une lourde perte pour le Great Old.