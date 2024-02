Mehdi Bayat, un pas de côté pour rendre service à Charleroi ? "Le club doit se moderniser"

Qui dit Sporting Charleroi, dit automatiquement Mehdi Bayat. Le club doit se moderniser et connaître une restructuration, selon Philippe Albert.

Charleroi est la plus grande ville en Wallonie, mais n'est pas le plus grand club wallon. Même si le Standard est particulièrement à la traîne, les Zèbres ne font pas mieux et ont déjà glissé dans la zone rouge. Selon Philippe Albert, Mehdi Bayat est le responsable de cette situation.

"Quand les caméras ou les médias cherchent un point de contact, il est toujours le premier à venir" explique l'ancien défenseur dans les colonnes du Nieuwsblad.

Pas de relégation pour Charleroi ?

À son arrivée, l'Américain David Helmer n'a pas procédé de cette façon. Mehdi Bayat est toujours la personnalité la plus importante à Charleroi. "Mehdi fait tout, mais ce n'est pas contemporain de diriger un club avec seulement quelques personnes. Ce club doit se moderniser, développer une équipe de scouting, acheter et vendre des joueurs et surtout, apprendre à travailler avec les bons agents. Comme le fait le Club de Bruges."

L'ancien Diable Rouge estime néanmoins que Charleroi ne descendra pas en Challenger Pro League. Si devoir passer par les Play-Offs 3 pour se sauver est une réelle option, il estime que le RWDM, Courtrai et Eupen ont plus de chances d'être relégués que les Zèbres. Mais pour rendre service à son club, Mehdi Bayat devrait peut-être faire un pas de côté.