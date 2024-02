Un ancien d'Anderlecht dénonce les passe-droits de certains : "Ca me dérange vraiment"

Y a-t-il des passe-droits à Anderlecht en faveur des joueurs danois ? Selon Olivier Suray, c'est évident.

Olivier Suray, ancien défenseur bien connu du RSC Anderlecht, a été interviewé par nos confrères de Sudpresse et n'y a pas été avec le dos de la cuiller. L'ex-Mauve ne s'est ainsi pas privé pour dénoncer ce qu'il juge être des passe-droits en faveur de certains. En l'occurrence, le clan danois qui s'est installé au club. "Anderlecht est devenu un club danois, ils ne recrutent plus que ça. Ca me dérange qu'un garçon comme Kasper Dolberg soit protégé alors qu'il y en a un sur le banc qui est meilleur que lui", déclare-t-il.

La prestation moyenne de Vazquez contre La Gantoise n'apporte pas d'eau au moulin de Suray, mais Dolberg n'est pas le seul à être visé. "Ca faisait longtemps que je n'avais pas vu un aussi mauvais gardien que Kasper Schmeichel à Anderlecht", assène-t-il encore. "Dupé avait bien débuté la saison, Schmeichel n'a que son nom pour lui. C'est une catastrophe balle au pied et il n'est pas vraiment décisif depuis son arrivée".

Encore une fois, les performances récentes de Kasper Schmeichel donnent tort à Olivier Suray. Et le "totem d'immunité" de Dolberg a visiblement été mis de côté face à Gand, puisque le buteur danois avait été remplacé dans le onze par Luis Vazquez. Depuis le début de la saison, Kasper Dolberg compte 10 buts, mais il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 8 rencontres.