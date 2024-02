Claudio Caçapa au RWDM : chronique d'un échec annoncé

La nouvelle est tombée ce dimanche, dans la foulée de la gifle infligée par l'Antwerp : Claudio Caçapa n'est plus l'entraîneur du RWDM. Une fin assez prévisible dans une situation qui était devenue désespérée.

Le RWDM, pour son grand retour dans l'élite du football belge, a vécu un été très mouvementé. La faute à un certain John Textor, qui a décidé de remercier l'iconique président Thierry Dailly et dans la foulée, le coach qui a permis au club de monter, Vincent Euvrard.

Pour le remplacer, un nom connu par les nostalgiques de la Ligue 1, beaucoup moins par les autres : Claudio Caçapa. Certes, il possède une très grande expérience en tant qu'assistant à Lyon, aux côtés de Bruno Genesio, Rudi Garcia, Peter Bosz, Laurent Blanc et Sylvinho. Mais en tant que T1 ? Quasiment rien. Seulement 4 matchs à jouer les intérimaires à Botafogo.

Des débuts hésitants, mais quelques motifs d'encouragement

Ainsi, le RWDM débute la saison avec un coach relativement inexpérimenté, et avec le costume de petit poucet. Les débuts sont difficiles : une défaite 0-4 face à Genk. Sans doute, le club et les joueurs n'étaient pas préparés au départ d'Euvrard. Le RWDM enchaîne ensuite deux victoires de suite face à OHL puis Malines, avant d'être étrillé 7-0 par le Club de Bruges.

Le mois de septembre sera réellement bon : pendant cette période, les Molenbeekois vont partager face à l'Antwerp, le Standard, gagner face au Cercle. Fin septembre, le club perd dans les derniers instants lors du derby face à l'Union (2-3). Le RWDM se rassure en arrachant un très bon point face à La Gantoise (1-1).

Plusieurs joueurs, tels que Gueye, Biron ou Dwomoh se mettent en évidence. Les transferts estivaux - Segovia notamment - ont fait du bien. On sent que le RWDM n'est pas automatiquement condamné à se battre pour la relégation cette saison.

Des fins de matchs ratées, des blessures, un mercato loupé,...

Mais, progressivement, le RWDM va perdre des points suite à un très gros problème : les fins de match. Face à Charleroi, alors qu'ils mènent 0-1, ils encaissent deux buts dans les arrêts de jeu. Bis repetita face à Westerlo, qui égalise dans les dernières minutes. La semaine d'après, le RWDM égalise dans les arrêts de jeu face à STVV mais encaisse à nouevau dans la foulée. Pareil fin novembre lors du derby contre Anderlecht et une douloureuse défaite 2-1. Ces points-là, Caçapa en aurait bien eu besoin pour sauver le club et sa place.

© photonews

Outre ces circonstances de match, le RWDM a perdu des joueurs très importants pendant une bonne partie de la saison. Luis Segovia était devenu un pilier de la défense, il est absent depuis décembre et est dorénavant de retour de prêt à Botafogo. Mickael Biron avait très bien commencé la saison avant de se blesser et d'à peine revenir dans le coup. Alexis De Sart, Sambu Marsoni, Florian Le Joncour ont également manqué pendant un certain temps.

A cela, il faut ajouter un mercato hivernal totalement déconnecté de la part de John Textor. Le dirigeant n'a pratiquement fait venir que des joueurs en provenance de ses autres clubs (Lyon, Botafogo, Crystal Palace). Seule exception : le jeune Soelle Soelle, en provenance de Malines. Le résultat est sans appel : nous sommes à la mi-février, et à part Carlos Alberto, aucun des transferts hivernaux n'apporte satisfctaion. La prestation cataclysmique de David Sousa ce week-end face à l'Antwerp sonne comme un symbole. Le départ de Le Joncour a fait mal.

Le départ de Caçapa, une suite logique

Il est peu de dire que les résultats du RWDM ne suivaient plus depuis plusieurs semaines. Le club est actuellement sur une série cataclysmique de 7 matchs sans victoire. Le plus surprenant, c'est que cette série a démarré après une superbe victoire contre STVV (3-0). Mais depuis, le club n'a engrangé qu'un point sur 21, a marqué 6 buts et en a encaissé...22 !

Le départ de Caçapa était donc logique. Il restera le symbole de l'échec d'Eagle Group, très peu apprécié par des supporters qui n'ont pas hésité à faire savoir leur mécontentement depuis le début de l'année. On se rappellera encore longtemps de ce match contre Eupen, tristement historique car arrêté et recommencé le lendemain pour une poignée de minutes. Il reste 5 matchs au RWDM pour éviter les Play-downs. Le club serait bien inspiré de se sortir de la zone rouge, car il semble de plus en plus être un candidat sérieux à la descente...