Très bonne nouvelle pour Anderlecht : deux piliers bientôt de retour !

Anderlecht a pratiqué un football offensif en première partie de saison. Mais depuis le Nouvel An, les Mauves se montrent très peu inspirés en phase offensive. Voici pourquoi.

Certes, Anderlecht est vraiment moins bon actuellement offensivement. Les flancs y sont pour beaucoup. Pourtant, il serait bien trop facile de pointer du doigt Louis Patris et Kristian Arnstad. Seulement, ils sont la raison pour laquelle Anderlecht recule beaucoup plus en ce moment.

Arnstad est titulaire depuis quelques rencontres. Dommage que ce soit pour dépanner. Le Norvégien évolue normalement au milieu de terrain. Il utilise bien ses capacités défensives. Mais offensivement, il n'apporte malheureusement rien.

© photonews

Sur le côté droit, on retrouve donc Louis Patris. Normalement, il devrait être une arme supplémentaire sur le plan offensif. Seulement, l'ancien d'OHL a encore besoin de temps pour s'intégrer et s'améliorer. Il se propose souvent en profondeur, mais cela risque de gêner Hazard ou Dreyer.

Deux retours se préparent à Anderlecht

Que l'on ne s'y trompe pas : si Anderlecht est bien moins performant sur ses flancs actuellement, c'est parce que Killian Sardella et Ludwig Augustinsson sont absents. Le premier a été l'une des révélations du début de saison et n'a plus joué depuis le 27 décembre dernier suite à une déchirure musculaire. Le second est titulaire indiscutable depuis son arrivée et a même dépanné au poste de défenseur central. Il est blessé depuis le 28 janvier dernier et a manqué ces dernières semaines.

Très bonne nouvelle pour Anderlecht : les deux joueurs devraient à nouveau être sélectionnables ce dimanche pour la rencontre à domicile face à Saint-Trond. Leurs stats offensives parlent d'elles-mêmes : 7 passes décisives à eux deux.

Leur retour devrait faire le plus grand bien à Anderlecht dans ce sprint final avant la fin de la phase classique et le début des Play-offs.