Après une dispute avec un ancien de Mouscron, ce coach de Challenger Pro League pourrait claquer la porte !

Il y a de la tension dans l'air au Lierse-Kempenzonen. Une dispute aurait éclaté à l'entraînement entre le coach, Geert Emmerechts, et Mickaël Tirpan (ex-Mouscron).

Le Lierse-Kempenzonen n'a plus gagné le moindre match de championnat depuis le 3 décembre et a récemment décidé de changer d'entraîneur. Jo Christiaens était licencié en janvier dernier, et Geert Emmerechts (notamment passé par Anderlecht) reprenait les rênes des Pallieters. Les résultats ne se sont pas améliorés pour autant, avec un match nul et deux défaites.

Qui plus est, en coulisses, Emmerechts doit désormais gérer une autre crise. Selon les informations de Sacha Tavolieri, une dispute aurait éclaté entre le coach et Mickaël Tirpan (30 ans), l'une des recrues hivernales du Lierse-Kempenzonen. Geert Emmerechts aurait quitté le complexe d'entraînement ce matin, et pourrait tout bonnement quitter son poste.

Geert Emmerechts était l'assistant de Besnik Hasi et John van den Brom au RSC Anderlecht de 2012 à 2016, avant de retrouver Hasi au Legia Varsovie. En 2017, il prenait la tête de Berchem Sport, en D1 Amateurs.