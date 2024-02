Hakim Sahabo victime des retours dans le noyau du Standard ? "Le contexte n'aide pas" concède Leko

Le jeune rwandais avait fait forte impression lors de ses quatre premières rencontres avec l'équipe première du Standard. Suite aux retours de blessure et d'obligations internationales, le médian n'a joué qu'une petite minute contre Louvain.

Il était la bonne surprise du stage et du début d'année 2024 du Standard. Forcé de se creuser les méninges après les diverses blessures encourues et le départ d'Aiden O'Neill en sélection nationale, Ivan Leko avait décidé de faire confiance à Hakim Sahabo, qui le lui avait bien rendu.

Titulaire surprise contre Courtrai, le joueur de 18 ans avait enchaîné contre le Cercle, l'Antwerp et au RWDM, avant de faire son retour sur le banc contre Louvain. En cause, les retours de Steven Alzate, Hayao Kawabe et Aiden O'Neill.

"Hakim était l'un des meilleurs joueurs quand il a reçu sa chance, mais il faut faire des choix et dans ce contexte, ils sont compliqués" a concédé Ivan Leko en conférence de presse, ce jeudi. "Quand tu gagnes, tes choix sont toujours bons. Et contre Louvain, j'avais choisi Steven et Aiden."

Hakim Sahabo recevra encore sa chance au Standard

Cela signifie-t-il que l'international rwandais n'aura plus voix au chapitre ? "Je suis très heureux de son développement et de ce qu'il a montré. Il peut clairement être l'un des joueurs de l'équipe. Les jeunes doivent se montrer humbles et patients. Les choses peuvent aller très vite, dans les deux sens."

Ce ne sera cependant pas facile, pour Sahabo. Alzate est une pièce incontournable, tandis que O'Neill monte en puissance et a livré une grosse prestation contre les Louvanistes, assortie d'un superbe but.

"Je suis très content pour lui. Le milieu de terrain est clé, s'en emparer est se donner un maximum de chances de gagner le match. On a dominé le milieu de terrain au dernier match et j'espère que ce sera encore le cas par la suite" a conclu Ivan Leko.