Grande première et consécration pour ce talent du Standard

Le Standard a dévoilé le nom de son Joueur du mois de janvier. Même si peu de Rouches ont brillé, les supporters ont récompensé le talent du jeune Hakim Sahabo.

L'arrivée d'Ivan Leko au Standard ne se passe pas comme prévu jusqu'ici. Le Standard n'a pas encore gagné la moindre rencontre sous la houlette du Croate, et reste même sur une terrible série de 8 matchs sans victoire. Malgré cela, chaque mois, il faut bien parvenir à élire un Player of the Month.

Et l'une des rares satisfactions côté Rouche ces dernières semaines, c'est probablement le tout jeune Hakim Sahabo (18 ans). Actif avec le SL 16 en première partie de saison, l'international rwandais (5 caps) a fait ses grands débuts avec l'équipe A le 20 janvier dernier, disputant 3 matchs très prometteurs dans l'entrejeu du Standard.

Si les Liégeois ne se sont pas imposés, ne prenant qu'un point durant ces trois rencontres, Hakim Sahabo a épaté les observateurs et les supporters. Sans grande surprise, il est donc élu Joueur du mois de janvier. Il devance Marlon Fossey, William Balikwisha, Arnaud Bodart et Moussa Djenepo. De quoi laisser augurer du meilleur pour le jeune natif de Bruxelles !