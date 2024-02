Ivan Leko préface Westerlo - Standard : "La joie d'une victoire ne dure que quelques heures"

Le Standard continue de jouer sa survie en Pro League et doit s'imposer à Westerlo, vendredi, pour se donner un bol d'air probablement définitif dans le bas de tableau. Ivan Leko est confiant, mais sait que cette rencontre sera une nouvelle fois difficile pour les Rouches.

Une semaine après son bol d'air acquis contre Louvain, le Standard est au-devant d'une nouvelle rencontre déterminante, à Westerlo. En Campine, les Rouches auront la possibilité de laisser les Play-Offs 3 bien derrière eux, probablement définitivement, en cas de trois points.

"C'est encore un match à six points. C'est une équipe qui s'est cherchée en début de saison, mais qui est capable de produire du bon football, y compris contre les grosses équipes. Ils ont pris un point à La Gantoise, à l'Antwerp, à l'Union et ont largement battu le Cercle à domicile. Quand ils perdent, ils méritent souvent mieux, ce qui a aussi été notre cas ces dernières semaines" a commenté Ivan Leko en conférence de presse.

© photonews

La réalité du Standard n'a pas changé

"Notre réalité n'a pas changé depuis notre victoire contre Louvain. La victoire est bonne après le match, on peut sourire et avoir quelques heures de bonheur avec les coéquipiers et les personnes du club, mais le travail reprend le lendemain. Ça nous a donné de la confiance, surtout après une longue période sans victoire."

En marge de l'affrontement face aux Louvanistes, Ivan Leko avait déclaré que seul le résultat compterait, peu importe la manière. Ce sera encore le cas au Kuipje, mais le T1 veut voir du soin dans les phases appliquées à l'entraînement.

"On sait que les résultats sont le plus importants, mais il reste ce besoin de jouer au football. Ça reste sur les résultats que vous êtes jugés, et non sur la performance. Si vous jouez mal, mais que vous gagnez, tout va bien. Et vice-versa. On joue un match très important, on doit être concentrés, disciplinés et ambitieux. C'est un bon défi, mais je suis confiant. La semaine d'entraînement a été bonne" a conclu Leko.