"Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière" : à peine arrivé au RWDM, Bruno Irlès ouvre déjà de grands yeux

Bruno Irlès a rencontré la presse pour la première fois depuis sa nomination comme entraîneur du RDWM. Il se montre optimiste quant au maintien de l'équipe.

Quelques heures après l'officialisation de sa venue sur le banc du RWDM, Bruno Irlès tentait déjà de faire naître l'union sacrée. Avant sa première vraie rencontre avec les supporters, le Français de 48 ans tentait déjà de fédérer dans la presse.

Irlès veut apporter sa vision : "Dans les équipes où les choses ne vont pas bien, les joueurs ne se battent tout simplement pas. Ce n'est pas le cas ici. Il y a quelques imperfections, mais je pense qu'elles peuvent être corrigées rapidement. Je présenterai un plan aux joueurs, et ensuite ils verront la situation complètement différemment. Français, Belges, Africains : désormais nous devons tous parler la même langue" explique-t-il au Nieuwsblad.

Bruno Irlès veut ressusciter le RWDM

Rensignant une certaine expérience dans les opérations sauvetage, l'entraîneur molenbeekois veut refaire le même coup au Stade Machtens : "Après Troyes, j'ai reçu plusieurs autres offres, mais je n'ai pas toujours été convaincu de pouvoir bien mener le projet. J’ai eu ce sentiment au RWDM. Je vois du potentiel dans ce club et dans ce noyau".

Pour cela, il veut pouvoir compter sur le soutien du public : " En plus des points positifs que j’ai déjà mentionnés, il y a le soutien incroyable des supporters. Je n'ai jamais vécu ça dans ma carrière. J'ai joué pendant des années à l'AS Monaco, où on a été champions devant 3 000 personnes. A Pau et à Troyes, il y avait des supporters là-bas, mais le RWDM est mon premier employeur avec une base de soutien importante, mon premier club où les supporters peuvent jouer un rôle". Paradoxalement, sa première sur le banc se fera sans supporters en déplacement à Genk.