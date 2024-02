🎥 Le fils de Marc Wilmots s'offre un premier but exceptionnel chez les pros

Samedi, le RFC Liège affrontait Seraing, avant-dernier du Challenger Pro League. Un derby qui a finalement été à sens unique...

Le RFC Liège avait rendez-vous en terres sérésiennes samedi soir pour un derby qui s'annonçait chaud et qui, finalement, aura été maîtrisé de bout en bout pour les Liégeois.

Après un peu plus de 15 minutes de jeu, le score était déjà de 0-1 à Seraing. Reno Wilmots a marqué son premier but en tant que professionnel en Belgique. Et quel but ! Wilmots s'est emparé d'une balle tombée à l'entrée du rectangle. Il a ensuite envoyé un missile qui est rentré avec l'aide de la barre transversale.

Wilmots marque, Liège déroule

Le fils de Marc Wilmots (ancien entraîneur des Diables Rouges, aujourd'hui directeur sportif de Schalke 04), âgé de 26 ans, a déjà joué presque tous les matches de la saison. Il a manqué une rencontre à cause d'une suspension.

A Seraing, les choses ont viré au cauchemar pour les locaux puisque ce but n'était que le premier d'une série de quatre qui ont totalement fait couler l'équipe de Mbaye Leye.

Les Métallos, qui luttent pour le maintien en Challenger Pro League après avoir été relégué de Jupiler Pro League la saison dernière, sont d'ailleurs sur une triste série... (LIRE ICI).