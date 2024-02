🎥 Loin de Sclessin, ce défenseur Belge ouvre son compteur et confirme sa belle saison

PrĂȘtĂ© par Malines, Dimitri LavalĂ©e dispute une bonne saison avec le Sturm Graz. Il vient mĂȘme d'inscrire son premier but en Autriche.

Formé au Standard depuis son plus jeune âge, Dimitri Lavalée n'a que très peu eu l'occasion de s'imposer à Sclessin. Ce défenseur/milieu de terrain gaucher a finalement été cédé à Mayence en 2020. De retour en Pro League par le biais d'un prêt à Saint-Trond, le natif de Soumagne a été racheté par Malines...qui l'a prêté au Sturm Graz.

En Autriche, Lavalée est dans son élément. Après quelques premiers matchs sur le banc, il s'est imposé comme titulaire au sein du deuxième du championnat. Dans la foulée du partage contre Salzbourg, le Sturm doit à nouveau se contenter d'un point contre le Rapid Vienne. Lavalée avait pourtant ouvert le score.

Dès la sixième minute, le Belge de 27 ans s'est montré plus prompt que la défense adverse pour dévier un corner au premier poteau. Son premier but en Autriche, le deuxième de l'ensemble de sa carrière professionnelle. Et une belle occasion de mettre en lumière ces Belges parfois dans l'ombre des locomotives de notre football.