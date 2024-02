"Un match facile, mais...." : l'Union à nouveau frustrée malgré sa large victoire à Courtrai

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sans aucun problème ce dimanche à Courtrai (1-3). Seulement, les Saint-Gillois ont de nouveau encaissé un but tout à fait évitable.

Alors qu'Amoura venait de marquer le but du 0-3, Sykes a relancé malecontreusement Davies, qui est allé tromper Moris. Le gardien de l'Union était furieux. Ce n'est en effet pas la première fois que cela arrive, dans une rencontre que l'Union domine de la tête aux pieds.

“Nous n’avons jamais été mis en danger et c’est donc dommage de prendre ce but", a expliqué Alessio Castro-Montes en après-match, dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Le plus beau but de ma carrière ? A Anderlecht

Le latéral a également analysé la rencontre, assez confortable pour l'Union. "L’objectif était de créer l’écart le plus rapidement et d’avoir un match facile. Nous avons donc dépensé beaucoup d’énergie dans la première demi-heure pour ensuite se concentrer sur la conservation du ballon. Le match avait tout d’un match piège et on ne pensait pas que cela allait être facile.”

Castro-Montes a marqué le but du 0-2 d'une superbe frappe lointaine. “Ce n’est pas le plus beau but de ma carrière car j’en avais marqué un beau à Anderlecht. J’ai reçu le ballon, j’ai fait un crochet du pied gauche et j’ai vu qu’il y avait de l’espace au deuxième poteau. J’ai pris ma chance et c’est rentré.”