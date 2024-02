Verschaeren vs Leoni, deux "kets" pour une place dans le onze ?

Yari Verschaeren était titulaire ce dimanche, et le public n'a pas caché son mécontentement par moments quand il décidait de ralentir le jeu ou de faire une passe en retrait. Le Lotto Park a même scandé le nom de Théo Leoni.

Quand tout le stade a réclamé Théo Leoni, alors que nous n'étions qu'en première période, on pouvait se demander qui était visé, directement ou indirectement. Certainement pas Mario Stroeykens, excellent depuis des semaines. Peut-être Mats Rits, qui a le "défaut" de ne pas être un "ket" de Neerpede et de ne pas avoir le style de la maison. Mais Rits faisait un match correct, dans son style, et Riemer n'a jamais semblé envisager de se passer d'un "vrai" 6, que ce soit Delaney ou lui.

Celui qui a probablement pris ces chants à la gloire de Leoni comme un petit désaveu, c'est bien Yari Verschaeren. Titulaire 11 fois sur les 12 derniers matchs, "The Kid" est loin de son meilleur niveau : jusqu'à hier, il n'avait délivré que 3 assists, sans trouver le chemin des filets. On ne s'attendait pas à ce qu'il débute contre STVV. Clairement, Verschaeren traîne la patte, physiquement ou mentalement, et sa première période dimanche l'a bien montré. Comme la saison passée avant de revenir au top, Yari Verschaeren semblait incapable d'accélérer et de passer son homme.

Dix minutes de folie pour Verschaeren

Puis, au retour des vestiaires, comme tous ses équipiers, Verschaeren a pris feu. Un centre impeccable sur la tête de Thorgan Hazard, mais surtout une accélération "à l'ancienne" assez loin du but adverse, plusieurs adversaires passés et une belle combinaison avec Stroeykens. Enfin, on a brièvement revu le Verschaeren d'avant sa blessure.

© photonews

Mais est-ce suffisant ? Pour Brian Riemer, certainement. Le Danois y verra la preuve que Yari Verschaeren est en train de revenir dans le coup. Le retirer du onze alors qu'il vient de donner deux assists, alors qu'il l'a laissé sur le terrain quand il ne performait pas, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Et ce ne sont pas les chants en hommage à Leoni qui y feront quoi que ce soit : même à Anderlecht, ce n'est pas le public qui fait l'équipe.

Reste qu'à Bruges, Thomas Delaney sera de retour. C'est probablement Mats Rits qui, à terme, peut être inquiet pour sa place, car un entrejeu avec Rits et Delaney serait un sacré pas en arrière par rapport aux progrès dans le jeu des derniers mois. Sacrifier un second "ket" pour remettre le Danois ne plairait pas non plus au public. Qui sera très attentif, dans les semaines à venir, au temps de jeu de Théo Leoni et à la forme de Verschaeren. Riemer s'apprête à connaître une pression toute différente désormais : celle d'un stade très exigeant...