Sardella a été acclamé, mais c'est un autre retour qui va faire beaucoup de bien à Anderlecht

Dimanche, un joueur a été célébré comme le messie : Killian Sardella. Mais c'est probablement le retour de Ludwig Augustinsson qui fera le plus de bien au club.

Ludwig Augustinsson aurait presque pu en être vexé. Quand les deux latéraux sont entrés à la 63e minute de jeu, seul Killian Sardella a eu droit à une véritable ovation, le public du Lotto Park scandant son nom à la demande du speaker.

Bien sûr, Sardella est un gamin de Neerpede, auteur d'une saison trois étoiles après avoir été longtemps la tête de turc du public. Et il était absent depuis plus de temps que le Suédois : c'était sa première apparition de l'année, après 5 matchs d'absence. On comprend bien la joie du public, d'autant que Louis Patris n'a pas vraiment amené pleine satisfaction.

Arnstad a perdu des points

Mais des deux retours, en vue du reste de la saison, c'est peut-être celui de Ludwig Augustinsson qui pourrait avoir le plus d'importance. Si Patris n'a pas été brillant, il a au moins progressé. Son match face à STVV était correct, et il commençait à prendre ses marques. Le joueur qui brillait à OHL est toujours là, et n'a besoin que de confiance. Il commençait à la retrouver.

Kristian Arnstad, de son côté, n'a jamais montré le moindre signe de progression ou de prise de confiance. Son geste raté contre Saint-Trond n'est pas seulement celui d'un joueur nerveux : il est celui d'un joueur qui n'a pas les bases du poste. Brian Riemer n'a pas d'alternative au back gauche, tandis que Louis Patris est une doublure correcte pour Sardella, qui peut encore progresser.

Bref, si Brian Riemer peut bien sûr être soulagé de récupérer ses deux arrières latéraux (une telle double absence déséquilibrerait n'importe quelle équipe), c'est bien Arnstad qui doit avoir un goût amer après que Augustinsson soit revenu. Car le Suédois est sûr de rester sur le terrain 90 minutes toutes les semaines s'il ne se blesse pas, là où Patris pourrait bien obtenir de nouvelles chances.