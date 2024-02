Cyril Ngonge stoppé dans sa superbe lancée avec Naples

Le Belge va devoir faire une croix sur la Ligue des champions ce mercredi soir. Le club a annoncé qu'il ne jouerait pas face au FC Barcelone.

Alors qu'il venait de sortir une excellente prestation avec Naples en championnat avec une montée au jeu et un but égalisateur qui a sauvé son équipe, Cyril Ngonge est stoppé en pleine ascension.

Son club a officiellement annoncé que le Belge ne serait pas disponible pour le huitième de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone ce mercredi soir. En effet, Ngonge souffrirait d'une "douleur musculaire contractée à l'entraînement".

Ngonge forfait, Dendoncker pas repris

Transféré cet hiver en provenance du Hellas Vérone, Cyril Ngonge a déjà disputé quatre rencontres (70 minutes de jeu) avec Naples et compte déjà un bilan d'un but et d'une passe décisive pour ses nouvelles couleurs.

Il avait d'ailleurs signé son premier assist face à son ancien club le 4 février dernier lors de la victoire de Naples à domicile (2-1).

Il n'y aura donc pas de Belge ce mercredi soir que ce soit sur le terrain ou sur le banc puisque Leander Dendoncker ne fait pas partie des plans du club napolitain pour cette compétition. Il a d'ailleurs récemment donné son avis après avoir appris la décision de son propre président.