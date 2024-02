🎥 Ca commence bien pour Lionel Messi, Luis Suarez et l'Inter Miami en MLS

L'Inter Miami a donné le coup d'envoi de la saison 2024 de MLS, dans la nuit de mercredi à jeudi. Lionel Messi et ses équipiers ont disposé du Real Salt Lake.

Ca ne s'invente pas : Lionel Messi (36 ans) a débuté sa première saison "complète" de MLS face au... Real. Le Real Salt Lake se déplaçait à l'Inter Miami dans la nuit de mercredi à jeudi, pour le coup d'envoi de la saison 2024 du championnat nord-américain. Un match qui a eu lieu dans un stade comble, comme ce sera le cas toute la saison à Miami.

Messi n'a pas marqué, mais l'Inter, qui a vécu une saison 2023 compliquée et est désormais... favori des bookmakers pour 2024, s'est imposé contre Salt Lake (2-0). Et si les buts ont été marqués par Robert Taylor et Diego Gomez, les passes décisives sont bel et bien signées de Messi et la nouvelle star de l'Inter Miami, Luis Suarez. L'octuple Ballon d'Or était également à la base de l'action du second but avec une belle accélération.