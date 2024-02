Le coefficient belge remercie l'Union et creuse l'écart sur la concurrence !

Sans surprise, la victoire de l'Union ce jeudi fera du bien au coefficient UEFA de la Belgique. Nos poursuivants, eux, ne s'en sortent pas si bien.

La victoire surprenante (quoique...) de l'USG à Francfort ce jeudi a confirmé que le football belge se portait bien à l'échelle européenne. Après une saison 2022-2023 qui a vu trois de nos représentants atteindre les quarts de finale (en Conference League et en Europa League), la saison 2023-2024 s'annonce plus que correcte. En réalité, comme l'écrit Het Laatste Nieuws, il suffira d'un partage de l'USG ou du Club de Bruges pour que le foot belge égale son deuxième meilleur score historique en Europe. Le record date de la saison passée, avec 14.200 points, et cette saison en compte déjà 12.400 ; il faudrait encore progresser de quelques tours pour établir un nouveau record.

Même le partage de La Gantoise contre le Maccabi Haïfa a rapporté des points au coefficient, malgré l'élimination des Buffalos. Mais c'est bien sûr l'Union qui permet à notre football de prendre 0,6 points au classement UEFA. La Turquie, qui nous suit au ranking, a perdu Galatasaray ce jeudi, éliminé par le Sparta Prague, et ne peut plus compter que sur Fenerbahçe (adversaire potentiel de l'Union) en Europe.

L'Ecosse, un peu plus loin, ne compte plus que les Rangers de Glasgow en 8e de finale, et risque fort de voir la République Tchèque la dépasser. Les Tchèques ont en effet vu le Sparta Prague éliminer le Galatasaray ce jeudi, et comptent également le Slavia et le Viktoria Plzen (autre adversaire potentiel de l'USG) en Conference et Europa League.