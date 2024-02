A peine de retour à Anderlecht...et déjà sur le départ ?

La carrière d'Antoine Colassin est un enchaînement de très haut et de très bas. Cela devrait se poursuivre durant les prochains mois.

A Charleroi, Antoine Colassin était de retour dans la sélection du noyau A pour la toute première fois de la saison. Le weekend dernier, il a même été lancé pour les dix dernières minutes à l'occasion de la victoire 4-1 contre Saint-Trond. Une vraie renaissance pour l'attaquant, si longtemps disparu de la circulation.

Mais cela ne signifie pas son retour en grâce de manière définitive. La Dernière Heure rapporte ainsi qu'Anderlecht n'a pas changé et ses plans et prévoit toujours de le laisser partir.

Colassin va en effet bientôt avoir 23 ans et ne sera plus longtemps sélectionnable avec les RSCA Futures en D1B. Et ce n'est pas l'horizon bouché du noyau A qui arrangera sa situation. Antoine Colassin est encore sous contrat à Anderlecht jusqu'en juin 2025.