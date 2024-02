"Ce n'est pas un résultat correct" : le RWDM jouera sa survie dimanche prochain

Le temps presse, pour le RWDM, qui a partagé l'enjeu contre Louvain, samedi. Bruno Irlès s'est dit fier de la prestation de ses joueurs, malgré un manque d'efficacité offensive qui pourrait coûter cher dans la lutte pour le maintien.

Une nouvelle fois puni par son manque d'efficacité offensive, le RWDM a partagé l'enjeu dans le match de la peur, samedi après-midi, contre Louvain (1-1). Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, engluées dans le fond du classement (lire le résumé).

Sous les ordres de Bruno Irlès, on sent que les Molenbeekois reprennent des couleurs. L'organisation défensive tient de plus en plus la route et le promu se montre dangereux offensivement. Après la rencontre, l'entraîneur français s'est montré déçu du résultat, mais satisfait de la prestation de ses joueurs.

"Ce n'est pas un résultat correct, on méritait vraiment mieux aujourd'hui. OHL est venu chercher ce nul, bravo à eux. Mais, dans la rencontre, je ne pense pas que l'on puisse trouver un moment où le RWDM n'a pas dominé. Je suis frustré, mais fier de mes joueurs. Ils ont tout donné et je compte sur eux pour en faire de même jusqu'à la fin de saison."

"All or nothing" pour le RWDM

"On encaisse encore un but sur corner, on doit travailler davantage là-dessus. On manque encore de confiance et cela se ressent. On a su créer des occasions, mais nous devons aussi les terminer. Mentalement, nous étions meilleurs lors de cette rencontre que la semaine dernière, à Genk."

Pour le promu, le temps presse. Plus que jamais. "All or nothing" la semaine prochaine à Courtrai, avant d'affronter Anderlecht et le Cercle pour terminer la phase classique. Une victoire au stade des Éperons d'Or permettrait d'entrevoir la sortie de la zone rouge et les Play-Offs 2, mais il faudra également suivre les résultats des concurrents.