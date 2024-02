En arrivant à Anderlecht, Kasper Schmeichel a ramené une drôle d'habitude inspirée du rugby

Le gardien des Mauves veut être respecté à tous les niveaux. A Leicester, il a appris une habitude qui l'a profondément changé.

Chaque joueur ramène avec lui son histoire, son expérience et toute sorte de chose en arrivant dans un nouveau club. Pour Kasper Schmeichel, c'est l'expérience mais surtout une habitude bien particulière.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure avant le Topper de ce dimanche face au Club Bruges, le gardien des Mauves a expliqué qu'il nettoyait le vestiaire avant de le quitter.

Pour Schmeichel, nettoyer le vestiaire est essentiel

Pour lui, "cela fait partie de l’identité du club" et il aimerait laisser une bonne impression et pas seulement d'un point de vue personnel, mais aussi pour faire respecter l'équipe.

"C’est une question de respect. J’ai été inspiré par l’équipe nationale du Japon, dont j’ai vu une vidéo sur Instagram. Et par les All Blacks. James Kerr, qui a écrit le livre 'Legacy' sur les All Blacks, est venu nous donner quelques séminaires à Leicester", a-t-il confié. Ces vidéos de l'équipe nationale du Japon, ainsi que de ses supporters dans les tribunes, avaient fait le tour des réseaux sociaux lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar l'hiver dernier.

Il est important de "respecter l'équipe qui nous soutient", explique l'international danois. "Le responsable du matériel commence à 6 heures du matin. Je ne suis pas le seul à faire cela. Mais en tant qu’ancien, je dois donner l’exemple”, a-t-il conclu à ce sujet.