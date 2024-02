Simon Mignolet dégoûté après la défaite contre Anderlecht : "On méritait mieux"

Le Club de Bruges s'est incliné en fin de rencontre face au RSC Anderlecht. Une défaite qui fait mal aux Brugeois et leur gardien, Simon Mignolet.

Dans sa réaction d'après-match, Simon Mignolet n'est pas parvenu à contenir sa frustration. "Encore une fois, nous n'obtenons pas ce que nous méritons", a-t-il commencé - selon les propos relayés par le site du Club.

Bruges a mené au score assez tôt dans le match, avant de se faire remonter en fin de seconde période. "Il y a une raison à cela et il faut y remédier pour éviter que cela ne se produise. Ce n'est pas la première fois. Cela a également été le cas contre l'Antwerp et Courtrai. Cela doit changer. Sinon, on ne gagnera pas de matchs de haut niveau."

"Lorsque nous menons, nous avons du mal à garder le ballon. Si on ne veut pas leur donner d'occasions, on doit garder le ballon. Anderlecht a des joueurs sur le banc qu'ils peuvent faire entrer à 10 minutes du terme. Nous sommes à bout de souffle avec le nombre de matches, nous devons l'accepter."