Thibaut Courtois va revenir en Belgique, mais à quel accueil doit-il attendre ?

C'est une nouvelle surprenante qu'a communiqué le Racing Genk : dimanche, lors du topper contre Bruges, Thibaut Courtois donnera le coup d'envoi. Mais à quel accueil doit s'attendre le Real Madrid ?

Il y a un an de cela, faire venir Thibaut Courtois pour donner le coup d'envoi de match de Jupiler Pro League aurait été un sacré coup. Le gardien du Real Madrid était unanimement apprécié et on aurait ainsi pu s'attendre à une ovation de tout le stade, même des supporters adverses.

Ce dimanche, Courtois va revenir en Belgique pour la toute première fois depuis son départ en trombe de la sélection, en juin dernier. La polémique ne s'est pas calmée ces derniers mois, avec ses déclarations très critiques à l'encontre de Domenico Tedesco, et le fait qu'il sera de retour sur les terrains bien plus tôt que prévu (lire ici). Thibaut Courtois a en effet déjà annoncé qu'il ne serait pas présent à l'Euro en raison de sa blessure, ce qui pose question.

Le Racing Genk fait là un superbe cadeau à ses supporters, car Thibaut Courtois y reste une icône, l'homme du titre de 2011. Mais l'accueil du public brugeois risque d'être bien plus froid. Verra-t-on des banderoles et entendra-t-on des sifflets à l'encontre de l'ex-Diable Rouge ?