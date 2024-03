Zeno Van den Bosch, le futur de l'Antwerp, révèle quel moment a uni le groupe durant cette saison difficile

Face au KV Ostende, Zeno Van Den Bosch a inscrit le second but de ses couleurs, qu'il a dès lors lancées vers une qualification méritée. Le jeune défenseur s'est ensuite exprimé à notre micro.

À chacun son Zeno : alors que Zeno Debast recueille tous les éloges au RSC Anderlecht, Zeno Van den Bosch (20 ans) prend petit-à-petit de l'ampleur avec l'Antwerp. Rien ne semble s'opposer à un grand avenir également pour le jeune anversois, qui n'est pas encore sorti du onze en 2024. L'année du déclic, pour lui ? Peut-être. Et son but face à Ostende en demi-finale de Coupe le confirme.

"C'est super de marquer un but, mais ce qui compte, c'est la qualification pour la finale. On a très bien joué ce soir et c'est ce qui nous envoie au Heysel", se réjouissait-il après la victoire (3-0). "Ostende aurait pu poser des problèmes en contre-attaque, et s'ils avaient marqué, on aurait eu de vraies difficultés par la suite". Le but de Van den Bosch, qui faisait le break, était donc crucial.

La défaite à Barcelone, déclic de l'Antwerp ?

Avec cette finale, l'Antwerp pourrait bien sauver une saison mémorable mais difficile, avec une étiquette de champions de Belgique et déjà 20 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise. "Je pense que gagner la Coupe "sauverait" notre saison, oui. Mais on a aussi beaucoup appris en poules de la Ligue des Champions malgré ces 5 défaites, et on peut voir nos progrès sur le terrain", estime Zeno Van den Bosch.

© photonews

"Nous sommes devenus meilleurs, nous avons plus de facilité à nous trouver sur le terrain. Le 5-0 qu'on s'est pris contre le Barça nous a unis", révèle le jeune défenseur. "Tout le monde se donne à fond l'un pour l'autre et c'est ce qui compte". Reste désormais à aller défier l'Union en finale : un match qui promet d'être passionnant entre le meilleur club du pays à l'heure actuelle, et l'auteur du doublé la saison passée.

"Oui, ce sera un match fantastique, entre deux grandes équipes. Que le meilleur gagne, et espérons que ce soit l'Antwerp. On fera tout pour. Mais on sait qu'on affronte une très bonne équipe, très unie. Ils jouent très bien, ce n'est pas pour rien qu'ils ont 20 points de plus que nous", conclut Van den Bosch avec lucidité.