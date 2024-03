La saison "faussement" réussie de Michy Batshuayi : l'Union peut lui pourrir la vie

Michy Batshuayi va revenir en Belgique ! Nul doute que le public sera ravi de le revoir, mais du côté de l'Union, on voudra lui pourrir la vie. Et une élimination de Fenerbahçe pourrait bien être une très mauvaise nouvelle pour le Diable Rouge.

Celui qui ne regarde que les statistiques de Michy Batshuayi peut avoir l'impression que le Diable Rouge passe une saison tranquille. Après tout, 18 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues, c'est un sacré bilan. C'est même déjà autant que la saison passée (en 30 matchs). Pourtant, bizarrement, "Batsman", au-delà des chiffres, ne vit pas ses meilleurs moments.

Tout d'abord, un regard à ces chiffres, plus en détail : Batshuayi a inscrit un doublé face au Zimbru Chisinau au second tour qualificatif de la Conference League, et un quadruplé au 5e tour de la Coupe face à Adanaspor (D2). Six buts en trois matchs de Coupe : voilà qui fait gonfler les statistiques. Car pendant longtemps, ce n'est qu'en Coupe et en Europe que Michy était titulaire. Ajoutez-y ses 3 buts en poules de la Conference League face aux modestes Nordsjaelland et Ludogorets.

Batshuayi vit une saison très difficile

Cela ne laisse que 7 buts en 19 matchs de championnat de Turquie. Parmi ces 19 matchs joués, Michy Batshuayi n'en a débuté... qu'un seul. Une titularisation, en 27 matchs de championnat. Heureusement pour lui, le Diable Rouge en a tiré le maximum avec un triplé (victoire 3-4 à Kayserispor). Mais là encore, cela signifie que lors des 16 autres matchs, il n'a inscrit que 4 buts.

© photonews

Bref, comme écrit plus haut : les statistiques de Michy Batshuayi sont très trompeuses. Ce n'est qu'en Europe que son coach Ismail Kartal compte régulièrement sur lui, avec cinq titularisations en poules. Ce serait une petite déception que pour ce 8e de finale, Kartal lui préfère Edin Dzeko, mais qui sait : lors du dernier match de poules, face au Spartak Trnava, le Bosnien était titulaire plutôt que Batshuayi, et s'était offert un doublé. Dzeko est également en bien meilleure forme, avec 18 buts en 27 matchs de Süper Lig.

Une chose est sûre : si l'Union Saint-Gilloise venait à éliminer le Fenerbahçe de la Conference League, elle enlèverait à Batshuayi l'une de ses dernières opportunités de temps de jeu. Le Fener est en effet éliminé de la Coupe de Turquie depuis les quarts de finale. Et en championnat, rien n'indique que le Diable Rouge va réussir à inverser la tendance en sa faveur d'ici à la fin de saison. Alors que l'Euro 2024 arrive, ce serait une tuile pour le joueur et pour Domenico Tedesco. Au point de lui coûter sa place dans la sélection ? Il y a peu de chances, mais pour Michy Batshuayi, la qualification du Fenerbahçe est très, très importante.