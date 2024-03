Thibaut Courtois de retour...plus tôt que prévu ?

Blessé au genou depuis le mois d'août, Thibaut Courtois se rapproche bel et bien d'un retour. Et ce dernier pourrait avoir lieu plus tôt que prévu !

Carlo Ancelotti a récemment donné une date pour le retour de Thibaut Courtois. Le gardien belge devrait être disponible après le match contre le Real Majorque (14 avril). La presse espagnole lâche une petite bombe ce mercredi. Marca se base sur le fait que Courtois était présent ce mardi à l'entraînement collectif. Si on en croit les prévisions du journal ibérique, le portier devrait être disponible...le 27 mars. Ainsi, Courtois devrait reprendre définitivement les affaires après la trève internationale. Un retour que l'ancien de Genk attend depuis le mois d'août 2023.





