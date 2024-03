Castro-Montes relativise après la claque reçue par l'Union : "C'est mieux de se prendre ce coup au moral maintenant"

L'Union Saint-Gilloise n'a malheureusement pas été à la hauteur du rendez-vous et s'est lourdement inclinée ce jeudi soir face à Fenerbahce en 8e de finale aller de la Conference League (0-3).

Alessio Castro-Montes a été l'un des meilleurs Unionistes ce jeudi. Surtout en première mi-temps, où ses courses sur le flanc ont été de maintes fois intéressantes. Mais comme l'ensemble de ses coéquipiers, il a été dépassé par une équipe du Fenerbahce qui était un cran au-dessus.

"On ne s'attendait pas à ça, non. On savait que c'était une très bonne équipe. Mais notre défaite est logique, ils étaient plus forts que nous", a déclaré Castro-Montes en zone mixte. "Ils ont été efficaces. Ils ont tué le match quand il fallait. On ne s'est presque pas crée d'occasions. Chapeau à eux. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, des joueurs qui sont passés par de grands clubs. Ce n'était pas notre meilleur match, mais ils méritent leur victoire."

En pleine bourre depuis plusieurs semaines, l'Union s'est pris un petit coup sur la tête. Castro-Montes sait que la saison est loin d'être terminée et relativise. "Ca fait mal, tout le monde voulait faire un bon résultat. Le match retour ? On y va pour apprendre. On ne doit pas trop penser à une qualification. Ca va être difficile, presque impossible maintenant. On a encore la Coupe et le championnat. Je pense que c'est bien de se prendre ce coup au moral maintenant, plutôt qu'en compétition. On va apprendre de ça."