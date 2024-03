Besnik Hasi aux portes de l'exploit !

Après plusieurs tentatives ces dernières saisons, Malines pourrait enfin s'inviter aux Champions Playoffs vu ses récents résultats.

L'espoir fait vivre, mais on y croit dur comme fer derrière les Casernes. Le Kavé peut effacer ses déceptions passées en se qualifiant pour les Champions Playoffs.

Sous la houlette de Besnik Hasi, les Malinwa sont séduisants et empilent les points : "Maintenant, nous pouvons vraiment y croire. Il ne nous reste plus qu'à attendre les résultats des autres équipes ce week-end et nous seront fixés avant le dernier match", confiait Norman Bassette au micro de Sporza après le match.

Besnik Hasi est également conscient que l'exploit est proche mais reste toutefois bien prudent : "Nous ne sommes pas maîtres de notre sort. C'est bien là le problème. Nous pouvons aussi gagner la semaine prochaine et ne pas être qualifiés. Ce serait un coup dur. J'espère que nous pourrons continuer à travailler comme d'habitude pendant encore une semaine, que les joueurs ne commenceront pas à se relâcher. Mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent et cela montre leur niveau de maturité. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Il y a de nouveau une équipe", ponctue le coach du Kavé.

Malines se déplacera à Louvain lors de l'ultime journée.