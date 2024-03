🎥 Le paradoxe continue : plus le Standard joue mal, plus Denis Dragus régale

Depuis le début de la saison, le Standard loue Denis Dragus en Turquie. L'attaquant en a profité pour retrouver toutes ses sensations.

Cet été, le nom de Denis Dragus reviendra comme un vieux serpent de mer au Standard. Controversé pour sa nonchalance, l'attaquant roumain laisse éclater en Turquie toutes les qualités entrevues par intermittence en bord de Meuse.

Prêté à Gaziantep, il reviendra de son prêt dans sa dernière année de contrat chez les Rouches. Les chances sont donc réelles de voir la direction le vendre définitivement plutôt que de le laisser partir gratuitement un an plus tard.

Le nouveau récital de Denis Dragus

Et pourtant, au fil des mois et des prestations XXL de Dragus en Turquie, de plus en plus de voix s'élèvent pour déplorer le gâchis de l'opération. Dimanche, le Standard a éprouvé toutes les peines du monde à inquiéter Maarten Vandevoordt à Genk. Créer du danger à partir de rien, c'est justement l'un des fonds de commerce de Dragus ces derniers mois.

Face à Besiktas, le joueur de 24 ans a plié la rencontre avec un enchaînement petit pont - frappe croisée qui a mystifiée toute la défense adverse. Son 11e but en 24 matchs de championnat. Et certainement pas le plus moche.