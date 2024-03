Jan Vertonghen n'a plus été aussi décisif depuis... plus de dix ans !

Le capitaine des Mauves a marqué face au RWDM et provoqué le penalty qui a amené le troisième but de son équipe. Les saisons passent mais sa forme reste intacte.

Véritable phare dans la défense anderlechtoise depuis son arrivée, en plus d'apporter toute son expérience à des jeunes joueurs que Zeno Debast, Jan Vertonghen agit en vrai patron dans le groupe anderlechtois.

Il l'a encore prouvé ce week-end en inscrivant le premier but du Sporting au RWDM et en provoquant le penalty (qui n'avait pas lieu d'être selon lui).

Une des meilleures saisons de Vertonghen

En trouvant le chemin des filets dans le derby, Vertonghen a inscrit son troisième but de la saison et ce nombre s'inscrit comme l'une de ses saisons record en carrière. En effet, il faut remonter à la saison 2012-2013 pour retrouver un exercice durant lequel il a marqué encore plus de buts.

Cette saison-là, alors qu'il portait encore le maillot de Tottenham, "Sterke Jan" avait marqué à sept reprises dont cinq en championnat (en plus d'avoir donné trois passes décisives derrière).

Avec sa célébration "Superman" caractéristique, il est l'un des artisans du renouveau d'Anderlecht cette saison. Des Mauves qui, compte tenu des dernières semaines, visent un trophée qu'ils n'ont plus soulevé depuis 2017.