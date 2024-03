Mark van Bommel enthousiaste au sujet de sa pépite de 17 ans : "Une fois qu'il obtient le ballon dans les seize mètres..."

L'Antwerp tient peut-être l'un des futurs grands noms du championnat. George Ilenikhena n'a que 17 ans et son sens du but impressionne.

Les purs 9 ne sont pas légion dans notre championnat. On compte bien sûr Kévin Denkey, Renaud Emond ou Kasper Dolberg. Des attaquants qui vivent pour le but. C'est aussi le cas de George Ilenikhena, auteur du seul but contre le KV Courtrai et déjà à 14 réalisations cette saison.

La phase qui a abouti à son but était tout simplement fantastique, mais la finition l'était tout autant. "Nous en avions discuté avant le match. Quand vous marquez de la sorte, c'est une question de qualité individuelle et technique. Dès qu'il reçoit le ballon dans les seize mètres... Il a un flair pour marquer des buts", a déclaré Mark van Bommel.

Ilenikhena explose

Ilenikhena a démarré samedi car Vincent Janssen ressentait une petite douleur. Le jeune Français a été principalement utilisé en tant que super sub cette saison, mais il a gagné sa place de titulaire ces dernières semaines.

Quand vous marquez si facilement, cela complique la tâche de votre entraîneur au moment de vous mettre sur le banc. "Ce flair, soit on l'a, soit on ne l'a pas", a déclaré Van Bommel. "George est un talent naturel. Il peut encore s'améliorer, mais nous travaillons là-dessus à l'entraînement. Parfois, il frappe encore trop fort."

"Il a encore des progrès à faire en termes de défense. Il doit aussi être plus présent dans le jeu, mais c'est logique. George affiche tout simplement un niveau très élevé. Et quand on regarde son âge... Je pense qu'il va devenir très bon."