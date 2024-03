Alessio Castro-Montes Diable Rouge, impossible...ou pas si farfelu ?

L'Union Saint-Gilloise réalise sans doute sa meilleure saison depuis son retour dans l'élite. Plusieurs joueurs évoluent à très haut niveau. C'est le cas d'Alessio Castro-Montes.

Cela vous a peut-être échappé, mais l'ancien entraîneur de légende Johan Boskamp (ex-Anderlecht, Standard, Genk, La Gantoise...) a envoyé un message à peine dissimulé au sélectionneur Domenico Tedesco pour sa liste du mois de mars.

Boskamp est visiblement fan de l'Union SG, mais surtout d'un joueur en particulier : Alessio Castro-Montes. "Tout le monde parle de Puertas et Amoura. Mais celui qui a le plus brillé pour moi, c'est Castro-Montes. Quel match exceptionnel il a encore sorti (contre La Gantoise, nda) Pour moi, il mérite une sélection chez les Diables Rouges." Et Boskamp d'ajouter : "S'il maintient ce niveau, il pourrait bien être présent à l'Euro."

Alessio Castro-Montes a-t-il le niveau pour être Diable Rouge ?

Répondons d'abord de la manière la plus objective possible à Boskamp. Castro-Montes est en effet l'un des meilleurs Unionistes depuis des mois, si pas depuis le début de la saison. Très appliqué défensivement, il est capable de couvrir tout un flanc, tel un véritable piston moderne.

Contre Fenerbahce, alors que l'Union a été dominée durant la quasi-totalité de la rencontre, il a été l'un des rares à se montrer entreprenant offensivement. Dans la continuité de ce qu'il a montré à La Gantoise, il peut vraiment être un atout devant. De par sa qualité de centre, mais aussi...en marquant, comme cela a été le cas face à son ancienne équipe ce dimanche.

Véritable soldat d'Alexander Blessin, Castro-Montes a déjà joué 39 rencontres cette saison - pour 3 buts et 3 assists. En championnat, il a été titulaire à 22 reprises - sur 26 matchs joués. Il est tout simplement indispensable. Du côté du Parc Duden, on se rend bien compte que l'avoir recruté cet été pour seulement deux millions d'euros alors qu'il était cité en Bundesliga a été un superbe coup.

Chacun se fera son avis, mais ses prestations cette saison pourraient en effet lui permettre de postuler pour une place chez les Diables.

Est-il possible que Domenico Tedesco le sélectionne ?

Deuxième question : se mettre à la place de Domenico Tedesco. Sans doute, l'Italo-Allemand doit déjà avoir une idée assez claire de qui il compte emmener en Allemagne dans quelques mois. C'est le cas concernant la majorité de sa sélection. Seulement, au poste de latéral droit, seul Timothy Castagne est indiscutable.

Comme nous l'expliquions ce mardi, il n'y pas vraiment de certitudes concernant les suppléants du joueur de Fulham. Thomas Meunier semble être le plus sérieux prétendant, mais seulement son expérience joue en sa faveur. En vue de la forme du moment, est-ce Castro-Montes qui serait le choix le plus logique ? Peut-être bien.

Notons que si l'Unioniste n'est pas appelé pour les rencontres amicale de mars, ses chances d'être Diable Rouge cette saison baisseraient significativement. Mais dans le cas contraire, et s'il preste bien, qui sait ce qu'il peut arriver ?