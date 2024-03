Une grosse surprise dans la sélection de Tedesco ? "S'il continue à ce niveau, il sera à l'Euro"

Jeudi, Domenico Tedesco annoncera sa sélection pour les matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre. Il n'y a pas vraiment de surprises attendues, mais le sélectionneur a tout de même pris l'habitude de souvent intégrer un nouveau venu au groupe.

Il y a en tout cas un poste en pénurie : celui d'arrière droit. Timothy Castagne n'a toujours pas de remplaçant valable. Et c'est maintenant qu'il faudrait peut-être envisager de reprendre Alessio Castro-Montes (26 ans). Le piston de l'Union Saint-Gilloise réalise une saison fantastique.

Johan Boskamp a partagé son admiration après le match contre Francfort. "Tout le monde parle de Puertas et Amoura, mais tu sais qui a le plus brillé pour moi? Castro Montes!", a déclaré Boskamp dans Het Belang van Limburg .

"Quel match exceptionnel il a encore sorti. Pour moi, il mérite une sélection chez les Diables Rouges. Il est très fort balle au pied et il travaille aussi comme un fou pour l'équipe. Je ne comprends toujours pas pourquoi Gand l'a laissé partir si facilement. S'il maintient ce niveau, il pourrait bien être présent à l'EURO."

Sardella ou Meunier ?

Quelques options existent au poste d'arrière droit, et il est fort probable que Tedesco opte pour l'une d'elles. En plus d'Alessio Castro-Montes, Thomas Meunier a refait surface chez Trabzonspor, mais il a déjà 32 ans et n'a pas été appelé depuis un an sous Tedesco. Le sélectionneur, toutefois, l'apprécie.

Thomas Foket est quant à lui en difficulté avec Reims et Hugo Siquet est blessé depuis des mois. Lors du match contre la Serbie, Tedesco a même essayé... Zeno Debast au back droit. S'il s'en est bien tiré compte tenu des circonstances, c'est son coéquipier Killian Sardella, de retour, qui pourrait également tirer les marrons du feu...