Cédric Fauré, nouvel entraîneur des U23 du Standard ? Le principal intéressé répond aux rumeurs

Le profil de Cédric Fauré serait étudié par la direction du Standard pour prendre les rênes du SL16 FC. Du côté du principal intéressé, on nie les rumeurs et on reste concentré sur la fin de saison, avec l'UR Namur.

Depuis le départ de Joseph Laumann, c'est Réginal Goreux qui a repris la tête des U23 du Standard, en Challenger Pro League. Les premiers résultats furent très encourageants, mais le SL16 FC, lanterne rouge, est désormais au bord du précipice. Dans le même temps, l'ancien champion avec les Rouches cumule : il est toujours le directeur de l'académie et ne songerait pas à quitter ce poste de sitôt. Une situation qui ne sera plus viable la saison prochaine, d'autant que les espoirs liégeois ont de grandes chances de descendre en Nationale 1. Un nouvel entraîneur devrait donc prendre les rênes du SL16 FC la saison prochaine, et le journaliste indépendant Sacha Tavolieri avait cité un ancien chouchou du Sporting Charleroi, Cédric Fauré, parmi les profils étudiés par la direction. Cédric Fauré ne devrait pas entraîner le SL16 FC Une rumeur à laquelle a répondu l'actuel entraîneur de l'UR Namur, en Nationale 1. "Il n'y a rien avec le Standard, ni avec un autre club. Je suis uniquement concentré sur la fin de saison. Je pense que le club liégeois a d'autres priorités que de chercher un entraîneur pour le SL16 FC. On peut me reprocher ce qu'on veut pendant ma carrière, mais pas de m'être assis sur le blason du club" aurait répondu Fauré, selon nos confrères de la DH. L'ancien joueur de Charleroi et l'ancien entraîneur des U23 Carolos ne devrait donc pas traverser le sud du pays pour rejoindre Liège. Il pourrait donc affronter les U23 du Standard la saison prochaine, puisque Namur est bien parti pour sauver sa tête en Nationale 1.