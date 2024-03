Tessa Wullaert va quitter son club, mais Anderlecht et le Standard risquent d'être déçus

Tessa Wullaert va déjà quitter le Fortuna Sittard, où elle évolue depuis 2022. Pourtant, la buteuse des Red Flames y est très appréciée et très heureuse, mais le club néerlandais souhaiterait réduire son budget.

Tessa Wullaert (30 ans) va de nouveau changer de club. Arrivée en 2022 au Fortuna Sittard, le Soulier d'Or féminin 2023 y est capitaine et marque chaque semaine (35 buts en 40 matchs depuis son arrivée). Mais son contrat se termine en 2024, et ne devrait pas être prolongé, affirme le Nieuwsblad.

En effet, le Fortuna souhaiterait réduire ses budgets, et Wullaert est l'un des plus gros contrats du club. Une situation qui pourrait changer en cas d'arrivée d'un nouveau sponsor, mais à l'heure actuelle, la tendance serait à une fin de collaboration entre la Red Flame et Sittard.

Une mauvaise nouvelle pour Tessa Wullaert, très heureuse aux Pays-Bas. Mais elle pourrait compter sur beaucoup d'intérêt : le Nieuwsblad évoque ainsi des clubs italiens et américains. Twente, club du top néerlandais, serait également sur le coup.

Un retour à Anderlecht ou au Standard ?

Wullaert appréciait jusqu'ici le fait de pouvoir coupler vie privée et vie professionnelle aux Pays-Bas ; un transfert loin de la Belgique ne serait donc peut-être pas l'option privilégiée. Mais les clubs de Super League belge peuvent probablement oublier un retour.

La quadruple Soulier d'Or et quadruple championne de Belgique serait en effet hors de portée financière pour nos clubs, dont Anderlecht et le Standard, où elle a évolué par le passé. Il faudrait que Wullaert fasse un gros geste financier pour revenir au pays.