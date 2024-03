Un ancien Diable Rouge va donner une visite guidée dans un stade en tant que "légende du club"

Les visites de stades en compagnie de légendes du club sont un concept qui ne date pas d'hier. Elles sont particulièrement populaires outre-Manche, en Angleterre comme ailleurs. Ainsi, les Glasgow Rangers ont récemment mis en place une nouvelle option pour visiter leur légendaire stade, Ibrox Park.

"Les Rangers sont ravis de vous annoncer un tour du stade très spécial avec une légende des Rangers, Thomas Buffel", annonce ainsi le club de Glasgow. Buffel, 43 ans, a porté les couleurs des Rangers de 2005 à 2008. Il a disputé 88 matchs et inscrit 16 buts pour les Gers.

Ce tour se tiendra le 16 mars, et coûtera 35 livres aux supporters intéressés. Ils auront l'occasion de discuter et poser leurs questions à l'ex-Diable Rouge (35 caps), et visiteront les coulisses de l'Ibrox Park, la salle des trophées et l'entrée des joueurs, entre autres.

