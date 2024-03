Un grand retour dans la sélection du Standard pour la réception d'Eupen !

Ivan Leko est toujours privé de trois titulaires importants, mais il enregistre le retour d'un autre. Marlon Fossey, absent depuis plusieurs semaines, sera dans la sélection pour la réception d'Eupen, samedi.

Le Standard, sauvé depuis la défaite de Louvain à Bruges la semaine dernière, terminera sa phase classique à la maison, contre l'AS Eupen. Toujours privé de trois titulaires, Ivan Leko enregistre toutefois un retour important.

"Je pense qu'il n'y a pas de grosse surprise. La sélection sera similaire que celle de la semaine dernière. Joueur par joueur, c'est encore difficile de dire, mais ce sera semblable. Ngoy, Vanheusden et O'Neill ne sont pas avec nous, c'est tout ce que l'on sait dire pour le moment. Marlon Fossey a fait quelques entraînements, donc il sera dans la sélection.", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.

S'il n'est certainement pas certain de voir l'Américain débuter pour l'ultime rencontre de la phase régulière, le latéral droit pourrait toutefois recevoir du temps de jeu.

Ivan Leko peut enfin voir à moyen terme avec le Standard

Au club, la tension est redescendue d'un cran depuis dimanche dernier. Ivan Leko peut désormais voir à moyen terme, et commencer à construire en vue de la saison prochaine.

"Les dernières semaines et les derniers mois ont été difficiles pour ceux qui aiment le Standard. Cette semaine était différente, mais quand tu la commences avec le sentiment d'une défaite, ce n'est pas bon. On a essayé de nous rafraîchir l'esprit pour construire quelque chose de meilleur sur les prochains mois."

"J'espère un nouveau départ, une équipe qui joue plus librement, qui sera motivée, qui veut montrer qu'elle a plus de qualité et qu'elle mérite mieux. Le plus important est de se recentrer mentalement et de jouer librement, de montrer qu'ici, il y a toujours assez de qualité pour gagner plusieurs matchs consécutifs."