Ivan Leko ne veut pas que le Standard se fasse surprendre : "Eupen a dominé Anderlecht"

Clap de fin pour la phase classique de la saison 2023-2024. Parmi les rencontres du week-end, on retrouve un certain Standard-Eupen.

Ce samedi, le Standard va recevoir Eupen dans le cadre de la dernière journée de phase classique du championnat. L'objectif de se maintenir directement en accrochant les Europe Playoffs étant atteint, les Rouches vont pouvoir se concentrer sur la préparation de ces PO2.

En conférence de presse, Ivan Leko a cependant voulu jouer la carte de la prudence vis-à-vis de son adversaire du week-end : "J’ai regardé les derniers matchs d’Eupen, c’est une équipe qui peut poser des problèmes à tout le monde. Ils sont battu STVV, ce qui est plutôt difficile à faire. Il y a deux semaines, ils méritaient beaucoup mieux à Anderlecht, ils avaient dominé à Bruxelles".

Leko s'attend à un Eupen plein de motivation

"S’ils peuvent dominer à Anderlecht, c’est un bon exemple de ce à quoi on peut s’attendre. C’est une équipe motivée, avec de l’énergie, l’adversaire devra jouer pour sa vie et on sait à quel point c’est difficile d’affronter de telles équipes."

Si le match n'aura pas de véritables enjeux, l'entraîneur croate estime que cette rencontre sera une bonne façon de voir la motivation de chacun de ses joueurs : "On sait que jouer les PO1 ou les PO2, ce n’est pas la même motivation. A ce niveau, je peux comprendre, mais en même temps, je ne comprends pas".

Avant d'ajouter : "Chaque joueur de football doit voir chaque match comme finale, tu veux t’améliorer individuellement et collectivement. C’est un bon test pour la motivation de groupe et individuelle. J’aimerais vraiment entendre des gens, après ces matchs, dire que le Standard était l’équipe la plus motivée en PO2".