Anders Dreyer ne cache pas ses ambitions pour la fin de saison : "Le rêve de tout footballeur !"

Anders Dreyer réalise une superbe saison et voudra, outre la course au titre en Pro League, finir en beauté avec un Euro réussi avec le Danemark.

Les prestations d'Anders Dreyer avec Anderlecht lui ont permis d'acéder à l'équipe nationale. Il se dit "très fier" d'avoir été à nouveau sélectionné pour les rencontres amicales du mois de mars.

L'ailier des Mauve et Blanc a donné une interview à la presse danoise. "Représenter son pays est l'ambition de tout footballeur. Même si j'ai été appelé la dernière fois mais que je n'ai pas joué, je suis heureux d'avoir été sélectionné", a-t-il déclaré.

Désormais, le joueur de 25 ans veut franchir un palier en équipe nationale et rêve des sommets. "C'est l'occasion pour moi de montrer au sélectionneur national et à son staff que mon objectif et mon ambition sont de participer au Championnat d'Europe. Mais avant tout, je dois être performant ici à Anderlecht. Cela augmentera bien sûr mes chances."