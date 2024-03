Enorme frustration chez les Francs Borains : "Une faillite collective !"

Samedi un peu bizarre pour les Francs Borains face aux RSCA Futures. Les coéquipiers d'Adrien Saussez ont mené 0-3 avant de se faire soudainement rattraper à 3-3.

En zone mixte après ce match nul complètement fou (3-3), nous avons posé quelques questions à Adrien Saussez, le gardien des Francs Borains. Il est logiquement très déçu.

"On a entamé le match de la meilleure des manières, et ensuite on a fait le plus important en marquant le troisième but. Et ensuite ? Un off-day total ! Une faillite collective, mentale...Je ne sais pas qu'il s'est passé. Je pense que tout le monde s'est dit que c'était fini. Personne ne pensait qu'Anderlecht allait revenir. On a encaissé un deuxième but directement. Ca nous a mis un vrai coup au moral."

Les deux buts encaissés ont été un vrai coup au moral

Les Francs Borains auraient également pu perdre ce match, car Saussez a sauvé un penalty en toute fin de match. "Je garde un sentiment de frustration. Ce match, on devait le gagner. On a complètement craqué, on a sombré, et Anderlecht est très bien revenu dans la partie. Même si Anderlecht a eu beaucoup d'occasions, c'est clairement deux points de perdus. C'est un craquage total, on a manqué d'expérience. Limite, on posait plus le jeu à 3-3 qu'à 0-3. On les a trop laissés jouer."

Les Francs Borains pouvaient quasiment se maintenir

Un nul qui sonne comme une défaite, car les Francs Borains avaient l'occasion de quasiment assurer leur maintien en Challenger Pro League. Désormais, tous les regards seront tournés sur le résultat d'Ostende-Seraing ce dimanche.

"On pouvait faire un énorme pas vers le maintien. Si on gagne aujourd'hui, on avait 90 pourcents de chance de se maintenir. On va évidemment regarder le résultat de demain entre Ostende et Seraing. Si Ostende venait à gagner, on garderait 7 points d'avance sur Seraing à 3 journées de la fin."