Le constat terrible, mais juste, d'Arnaud Bodart après la défaite du Standard à La Gantoise

Le gardien du Standard a difficilement mis les mots sur la seconde période des Rouches à La Gantoise, ce vendredi. Arnaud Bodart rejoint son entraîneur : tout le monde n'est pas remonté sur la pelouse avec la détermination nécessaire pour gagner la rencontre.

Encore une fois, après une lourde défaite, c'est Arnaud Bodart qui est venu se présenter à notre micro, dans la zone mixte de la Ghelamco Arena. Abattu, le gardien du Standard ne parvenait pas à mettre les mots sur la seconde période des Rouches.

"On fait une bonne première mi-temps, c'est ce qu'on se dit à la pause, de continuer. Ce n'était pas parfait parce que La Gantoise dominait, mais nous étions bien en place. Puis, on fait l'inverse. C'est difficile de mettre des mots sur ça et sur un tel score. Il reste neuf matchs, soit on s'apitoie sur notre sort et on s'enfonce, soit on fait preuve d'orgueil, on se dit que ce résultat est une honte et qu'on trouve la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout."

Le Standard a complètement coulé à La Gantoise

Après le deuxième but de La Gantoise, inscrit par Gandelman en début de seconde période, le Standard a explosé en plein vol. Arnaud Bodart et ses coéquipiers ont concédé quatre buts en deuxième mi-temps, un cauchemar.

En conférence de presse, Ivan Leko, en grosse colère, a pointé le manque d'implication de certains de ses joueurs. Le Croate a sorti la sulfateuse, en parlant de "joueurs de casino" (retrouvez sa réaction complète ici). Il est vrai que depuis les tribunes également, on se rend compte depuis plusieurs semaines que certains n'ont plus du tout la tête à Sclessin, et ne font plus les efforts nécessaires pour le bien commun.

Après le 2-1, on a lâché"

Désormais hors de la course à l'Europe, avec dix longueurs de retard sur les Buffalos, le Standard va jouer le neuf dernières journées pour du beurre, si ce n'est pour préparer la saison prochaine. Mais comment motiver ceux qui ne le sont déjà plus, ainsi que ceux qui quitteront le navire dans moins de trois mois ?

"Quand on est footballeur professionnel, on doit faire notre travail. N'importe quel match, huis clos ou non, enjeu ou non, on doit jouer pour le gagner. C'est ça la mentalité des joueurs qui jouent le haut du classement ou les grandes compétitions."

"Aujourd'hui, on l'a fait en première mi-temps. Si c'était encore le cas en seconde, on n'aurait pas vu un tel score. Là où on a prêché, c'est qu'après le 2-1, on a lâché. Je pense que c'est une conclusion plausible." ajoutait Arnaud Bodart, visiblement d'accord avec son T1.